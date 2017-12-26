Грудинин отнесет документы для регистрации в ЦИК 28 декабря

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Документы для регистрации кандидатом в президенты РФ Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ, планирует подать в ЦИК в четверг 28 декабря, сообщил РИА Новости член КПРФ Александр Ющенко.

"Послезавтра, в четверг, в 16 часов", — сказал Ющенко агентству, отвечая на соответствующий вопрос.

Политик уточнил, что на это мероприятия будут приглашены представители СМИ.

Пленум ЦК КПРФ в пятницу поддержал выдвижение на пост президента России в 2018 году директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит Совет народно-патриотических сил, который создается для того, чтобы помогать Грудинину в политической борьбе, сообщили ранее РИА Новости члены ЦК КПРФ.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.