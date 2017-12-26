Памфилова не исключила препятствий для голосования россиян на Украине

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова не исключает, что "агрессивные молодчики" на Украине вновь могут попытаться препятствовать россиянам проголосовать в дипучреждениях на выборах президента России в марте 2018 года, более вероятный сценарий — голосование в приграничных российских городах.

"Я так полагаю, что наши граждане, которые сочтут очень важным проголосовать на выборах президента, будут находить какие-то возможности, чтобы приехать, по крайней мере, в какие-то приграничные наши российские города", — сказала Памфилова журналистам в ответ на вопрос о перспективах голосования россиян, проживающих на Украине.

"Это более вероятный сценарий, поскольку могу предположить, с учетом предыдущего негативного опыта, что опять там какие-то агрессивные молодчики будут препятствовать нашим гражданам посещать наши консульства, посольства и так далее. Вы же видели, какая была ситуация, к сожалению", — сказала председатель ЦИК, напомнив об инцидентах в ходе голосования в этой стране на прошлогодних выборах в Госдуму.

Вместе с тем, отметила она, Центризбирком надеется на лучшее. "Может быть, на этот раз все будет лучше. Вообще очень я хочу, надеюсь и верю, что ситуация на Украине, народ которой мы очень любим, — многие люди там родные, родственников у всех там много — будет улучшаться и отношения между нашими странами тоже будут улучшаться, соответственно, и эти проблемы тоже будут уходить", — добавила Памфилова.