Партия "Зеленые" завила, что поддержит Путина на выборах президента

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" на съезде во вторник приняла решение поддержать действующего главу государства Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году, сообщил РИА Новости председатель партии Анатолий Панфилов.

Ранее Панфилов сообщил агентству, что съезд рассмотрит вопросы участия партии в избирательной кампании на выборах президента РФ и обсудит итоги Года экологии.

"Мы приняли резолюцию о единогласной поддержке действующего президента нашего Владимира Путина на новый срок", — сказал Панфилов РИА Новости.

Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций. Ранее о поддержке выдвижения Путина кандидатом на выборах президента заявила "Единая Россия". Партии "Справедливая Россия" и "Гражданская платформа" на съездах, в прошедший в понедельник, также поддержали выдвижение действующего главы государства.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.