Патриарх Кирилл призвал верующих принять участие в президентских выборах

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании Высшего церковного совета, призвал всех верующих принять участие в выборах президента России в марте 2018 года.

"Я бы хотел призвать всех, в том числе и православных, у которых иногда возникает сдержанное отношение к самим выборам, принять участие в выборах. Мы обязательно должны принять участие для того, чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Я надеюсь, что архипастыри и пастыри нашей Церкви поддержат меня и обратят свой призыв ко всей пастве быть активными, в том числе и в предстоящую кампанию по избранию президента Российской Федерации", — сказал патриарх.

"Я хотел бы еще раз озвучить позицию нашей Церкви. Церковь имеет паству, которая придерживается разных политических взглядов. И люди будут по-разному голосовать. Церковь никогда не определяет своей политической позиции, которая могла бы быть растолкована как поддержка или не поддержка той или иной политической силы", — приводит пресс-служба слова патриарха.

По его словам, в этом заключается важная роль Церкви в современном обществе, так как выборы связаны с "соревновательностью", которая "несет в себе энергию разделения, партикулярности".

"Церковь — для всех. Ее чада в разных партиях, ее чада занимают разные позиции, она — для всех", — подчеркнул предстоятель.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.