Интерес россиян к выборам самый низкий в истории, заявили в "Левада-центре"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Интерес россиян к президентским выборам-2018 находится на минимальном уровне в новейшей истории России, считает директор "Левада-центра" Лев Гудков.
"Интерес к выборам самый низкий за все время электоральное. Максимум интереса приходился на 1991 год в совершено другой ситуации, поэтому там и явка такая была… Тенденция снижения интереса к выборам и участия очень устойчивая и прослеживается примерно последние 10 лет на выборах" сказал Гудков в ходе круглого стола "В чем смысл президентских выборов 2018 года в России?" – сказал он.
Социолог среди факторов низкого интереса к выборам отметил "отсутствие интриги, ясное понимание, что оппонентов и критиков режима не допустят до участия в выборах".
"Те, кто недоволен положением дел в стране, они просто не придут на выборы. Поэтому, условно говоря, готовность прийти на выборы изъявили только те, кто действительно, реально поддерживает Путина и государственно зависимые, административно зависимые группы населения — примерно чуть больше половины населения. Во всяком случае, даже в сравнении с предыдущими выборами 2011 года, это существенное снижение интереса", — пояснил Гудков.
Как следствие, продолжил он, "вполне реальным" будет уровень в 75% поддержки Путина на выборах-2018.
Вторая причина низкого интереса, по мнению социолога, это окончание патриотического подъема, связанного с присоединением Крыма, усталость от постоянной конфронтации с Западом и реальное падение доходов, неопределённость ситуации.
"Понимание, что улучшения здесь никакого не будет, что страна вошла в длительный период стагнации, деградация, снижение доходов — это распространено очень широко, и, соответственно, это сказалось на ожиданиях населения, особенных улучшений никто не ждёт, все надеются на сохранение нынешнего положения дел без особых изменений", — объяснил Гудков.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.