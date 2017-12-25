Интерес россиян к выборам самый низкий в истории, заявили в "Левада-центре"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Интерес россиян к президентским выборам-2018 находится на минимальном уровне в новейшей истории России, считает директор "Левада-центра" Лев Гудков.

"Интерес к выборам самый низкий за все время электоральное. Максимум интереса приходился на 1991 год в совершено другой ситуации, поэтому там и явка такая была… Тенденция снижения интереса к выборам и участия очень устойчивая и прослеживается примерно последние 10 лет на выборах" сказал Гудков в ходе круглого стола "В чем смысл президентских выборов 2018 года в России?" – сказал он.

Социолог среди факторов низкого интереса к выборам отметил "отсутствие интриги, ясное понимание, что оппонентов и критиков режима не допустят до участия в выборах".

"Те, кто недоволен положением дел в стране, они просто не придут на выборы. Поэтому, условно говоря, готовность прийти на выборы изъявили только те, кто действительно, реально поддерживает Путина и государственно зависимые, административно зависимые группы населения — примерно чуть больше половины населения. Во всяком случае, даже в сравнении с предыдущими выборами 2011 года, это существенное снижение интереса", — пояснил Гудков.

Как следствие, продолжил он, "вполне реальным" будет уровень в 75% поддержки Путина на выборах-2018.

Вторая причина низкого интереса, по мнению социолога, это окончание патриотического подъема, связанного с присоединением Крыма, усталость от постоянной конфронтации с Западом и реальное падение доходов, неопределённость ситуации.

"Понимание, что улучшения здесь никакого не будет, что страна вошла в длительный период стагнации, деградация, снижение доходов — это распространено очень широко, и, соответственно, это сказалось на ожиданиях населения, особенных улучшений никто не ждёт, все надеются на сохранение нынешнего положения дел без особых изменений", — объяснил Гудков.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.