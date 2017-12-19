Овечкина пригласят на заседание группы по выдвижению Путина в президенты

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Хоккеист Александр Овечкин, создавший общественное движение Putin Team, также будет приглашен на заседание инициативной группы по выдвижению действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на президентские выборы, рассказала РИА Новости руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова.

Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию". В Кремле приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что не знают, в какой форме будет реализована инициатива спортсмена.

"Да, мы его тоже пригласим в группу избирателей", — сказала Амельченкова, отвечая на вопрос о том, приглашен ли Овечкин на заседание инициативной группы, которое пройдет 26 декабря.

В Москве во вторник в музее Победы состоялась встреча оргкомитета инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом в президенты. Амельченкова ранее сообщила РИА Новости, что по просьбе режиссера Станислава Говорухина пригласила около трех десятков россиян на первую встречу.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева по итогам заседания оргкомитета сообщила РИА Новости, что заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы пройдет 26 декабря на ВДНХ. На него будут приглашены около 600 человек.