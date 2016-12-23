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Выборы-2016
Выборы-2016

БДИПЧ ОБСЕ опубликовало окончательный доклад о выборах в Госдуму

22:3523.12.2016
(обновлено: 22:57 23.12.2016)
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Перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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ВАРШАВА, 23 дек — РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в окончательном докладе о выборах в Госдуму РФ рекомендовало привести национальное законодательство в части свободы ассоциаций, собраний и выражения мнений в соответствие с международными стандартами и в полной мере соблюдать эти фундаментальные свободы.

Пленарное Заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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В докладе также отмечается необходимость обеспечения равных возможностей для всех кандидатов, конкурентной политической среды. Также бюро рекомендует упростить нормативно-правовую базу, связанную с проведением выборов, особенно в части регистрации кандидатов, агитации и освещения в СМИ.

Авторы документа подчеркивают необходимость соблюдения принципа транспарентности, беспристрастности и независимости для повышения общественного доверия к избирательному процессу. Для обеспечения полной независимости избирательных комиссий от органов власти предлагается ввести дополнительные меры предосторожности.

БДИПЧ рекомендует на законодательном уровне гарантировать беспартийным наблюдателям возможность независимо анализировать избирательный процесс, пересмотреть ряд практических вопросов голосования для обеспечения его тайности, а также подчеркивает необходимость прозрачности в процессе подсчета голосов и заполнения протоколов.

Работа ЦИК РФ
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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ЦИК отчитался о расходах на проведение выборов в Госдуму
Выборы депутатов Госдумы седьмого созыва прошли в единый день голосования 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Срок полномочий депутатов нижней палаты парламента составляет пять лет.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы легитимны, в ходе них было зафиксировано "на порядок-два порядка меньше" нарушений, чем во время предыдущих кампаний.

Глава миссии наблюдателей от СНГ Владимир Гаркун заявлял, что выборы депутатов Госдумы седьмого созыва были открытыми, конкурентными и соответствовали принципам проведения демократических выборов.

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Выборы-2016
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