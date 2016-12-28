Донской: заявки на Сухой Лог подали только "СЛ Золото" и "Золото Бодайбо"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Заявки на участие в аукционе на разработку одного из крупнейших золоторудных месторождений РФ — Сухого Лога — подали только компании "СЛ Золото" (СП "Ростеха" и "Полюса") и "Золото Бодайбо", прием заявок завершен, сообщил журналистам глава Минприроды России Сергей Донской.

"Заявки на участие в аукционе на Сухой Лог подали две компании, которые ранее заключили договоры задатка с Роснедрами", — сказал он.

Ранее Донской сообщал, что залог в размере 8,5 миллиарда рублей от каждой компании поступит в бюджет в первой половине января.

Аукцион по крупнейшему в РФ золоторудному месторождению, расположенному в Иркутской области, назначен на 26 января.

Учредителями "СЛ Золото" стали АО "Полюс", входящее в ПАО "Полюс", и структура "Ростеха" — РТ-ГР. "Полюсу" принадлежит 51% в СП, "Ростеху" — 49%. Ранее СМИ сообщали, что ООО "Золото Бодайбо" создали бизнесмен Ибрагим Паланкоев, которого связывают с миллиардером Сулейманом Керимовым, и структура ВТБ.

Сухой Лог содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1953 тонны, серебра — 1541 тонну, забалансовые запасы золота — 799 тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Об интересе к месторождению ранее заявляли "Полюс", ГК "Ростех", Polymetal, Nordgold, Kinross, "Высочайший".