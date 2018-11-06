Госдума поддержала проект о госаккредитации вузов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, требующий обязательно учитывать независимые сведения о качестве подготовки студентов при госаккредитации вузовских программ.

Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "Об образовании". Цель документа — законодательно закрепить обязательный учет сведений о независимой оценке качества подготовки студентов при государственной аккредитации образовательной деятельности.

Соответствующие изменения вносятся в положение о госаккредитации: оно дополняется нормой обязательного учета таких сведений. В действующей же редакции закон допускает проведение этой оценки в инициативном порядке.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что его принятие и реализация не потребует выделения дополнительных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.