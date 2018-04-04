Текст "Тотального диктанта" в Таллине зачитают Билан и Сухоруков

ТАЛЛИН, 4 апр — РИА Новости. Текст "Тотального диктанта" в Таллине зачитают певец Дима Билан и актер Виктор Сухоруков, сообщила в среду пресс-служба столичной мэрии.

"Тотальный диктант-2018" пройдет 14 апреля. В среду началась регистрация участников акции. В Эстонии она пройдет в пяти городах — Таллине, Нарве, Тарту, Маарду и Валга.

"В Таллине "Тотальный диктант" пройдет на трех площадках, а не на одной, как было два последних года. В Центре русской культуры текст диктанта прочитает российский актер Виктор Сухоруков, в концертном зале Nordea — российский певец Дима Билан, а в аудитории Таллинского университета – лектор Наталья Чуйкина", — говорится в сообщении.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.

Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.