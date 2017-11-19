Обязательную диагностику учебных достижений пройдут московские школьники

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученики 5 — 8 и 10 классов московских школ пройдут обязательную диагностику учебных достижений 23 ноября, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Данная обязательная диагностика направлена не на контроль знаний детей, а на мониторинг работы управленческой команды школы. Она позволяет проверить качество преподавания, помочь определить приоритетные направления дальнейшей работы, мотивировать педагогический коллектив и руководство на объективную самооценку", — отметил председатель Ассоциации по управлению качеством образования Василий Левченко.

Диагностика будет проводиться по русскому языку, математике, иностранному языку, литературе, истории, географии, физике, биологии или обществознанию.

Демоверсии заданий и методические материалы размещены на сайте Московского центра качества образования.