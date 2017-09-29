Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил двум вузам принимать студентов

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил принимать студентов еще двум вузам, еще один частично лишил госаккредитации, сообщила пресс-служба ведомства.
По результатам проведенных проверок, в период с 22 по 28 сентября Рособрнадзором запрещен прием в Московскую академию экономики и права и Академию МНЭПУ (Негосударственный эколого-политологический университет).
Кроме того, ведомством частично лишен аккредитации Подольский социально-спортивный институт по специальностям "Гуманитарные науки" (среднее профессиональное образование) и "Экономика и управление" (специалитет).
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.
Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.