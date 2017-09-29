Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил двум вузам принимать студентов

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Архивное фото

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Архивное фото

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил принимать студентов еще двум вузам, еще один частично лишил госаккредитации, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам проведенных проверок, в период с 22 по 28 сентября Рособрнадзором запрещен прием в Московскую академию экономики и права и Академию МНЭПУ (Негосударственный эколого-политологический университет).

Кроме того, ведомством частично лишен аккредитации Подольский социально-спортивный институт по специальностям "Гуманитарные науки" (среднее профессиональное образование) и "Экономика и управление" (специалитет).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.