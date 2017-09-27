Творческие вузы поддержали инициативу о втором бесплатном образовании

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Главы творческих вузов поддержали предложение о возможности получения второго бесплатного высшего образования по ряду творческих специальностей.
Ранее в ходе правительственного часа в ГД депутат Елена Драпеко (СР) предложили министру образования Ольге Васильевой вернуть возможность получить бесплатное второе высшее образование по творческим специальностям. Глава Минобрнауки поддержала это предложение.
По его словам, вопрос о том, чтобы дать взрослым людям возможность получить второе высшее образование в режиссуре и драматургии, поднимался еще в 1940-е годы в СССР.
По словам, и. о. директора Российского института истории искусств Александра Казина, любое бесплатное образование – это хорошо.
"Образование, в том числе творческое, делится на бюджетное и внебюджетное. Если институт сочтет, что этот человек настолько талантлив, что ему можно дать второе образование за государственный, то есть за наш с вами счет, мы можем его принять, почему нет", — пояснил он.
Гранты на второе высшее образование
По словам Малышева, творческие вузы на свое предложение никогда не получали "лобового отказа", однако как только дело доходило до внесения изменений в законодательство, инициативы отметалась по причине того, что если разрешить бесплатное образование людям одних профессий, за ними последуют и другие.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в свою очередь отметил, что будет поддерживать все усилия в том, что "способствует расширению возможностей для получения режиссерской, актерской и других профессий для талантливых людей".