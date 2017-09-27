Творческие вузы поддержали инициативу о втором бесплатном образовании

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Главы творческих вузов поддержали предложение о возможности получения второго бесплатного высшего образования по ряду творческих специальностей.

Ранее в ходе правительственного часа в ГД депутат Елена Драпеко (СР) предложили министру образования Ольге Васильевой вернуть возможность получить бесплатное второе высшее образование по творческим специальностям. Глава Минобрнауки поддержала это предложение.

"Более десяти лет ВГИК, Гнесинка, ГИТИС и другие творческие вузы обращаются с ходатайством о втором высшем образовании для режиссеров, драматургов, композиторов и дирижеров. Понятно, что когда к нам приходят школьники, даже талантливые, они не могут писать о жизни достаточно глубоко и всегда в их произведениях есть место для фантазии", — сказал РИА Новости ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев.

По его словам, вопрос о том, чтобы дать взрослым людям возможность получить второе высшее образование в режиссуре и драматургии, поднимался еще в 1940-е годы в СССР.

"На наш взгляд, эта модель была бы хороша. Здорово, если хотя бы половина наших студентов в группе была бы взрослой, чтобы они могли передать свой опыт молодым. А что касается дирижеров и композиторов, здесь без первого музыкального образования вообще никак", — подчеркнул собеседник агентства.

По словам, и. о. директора Российского института истории искусств Александра Казина, любое бесплатное образование – это хорошо.

"Образование, в том числе творческое, делится на бюджетное и внебюджетное. Если институт сочтет, что этот человек настолько талантлив, что ему можно дать второе образование за государственный, то есть за наш с вами счет, мы можем его принять, почему нет", — пояснил он.

Гранты на второе высшее образование

По словам Малышева, творческие вузы на свое предложение никогда не получали "лобового отказа", однако как только дело доходило до внесения изменений в законодательство, инициативы отметалась по причине того, что если разрешить бесплатное образование людям одних профессий, за ними последуют и другие.

"Нам предложили ввести эту практику на конкурсной основе. Мы уже сейчас готовим документацию, чтобы со следующего года проводить конкурсы на выделение грантов тем, кто хочет получить второе образование по этим профессиям", — добавил ректор ВГИКа.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в свою очередь отметил, что будет поддерживать все усилия в том, что "способствует расширению возможностей для получения режиссерской, актерской и других профессий для талантливых людей".