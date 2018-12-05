МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Аналитики агентства Bloomberg составили список основных политических угроз росту мировой экономики в 2019 году.

Крупнейшим фактором риска Bloomberg называет торговую войну между Вашингтоном и Пекином. Так, если Дональд Трамп выполнит свою угрозу и введет новые пошлины против китайских товаров, рост ВВП Китая в 2019 году замедлится на 1,5 процента.

"Даже если перемирие, заключенное на саммите G20, будет соблюдаться, этот спор может оказаться начальным этапом долгой экономической холодной войны", — говорится в статье.

Негативное влияние на мировую экономику может оказать и спор властей Италии с Евросоюзом, касающийся запланированных бюджетных расходов. Кроме того, угрозу представляют разногласия в итальянской правящей коалиции, пишет Bloomberg.

Выход Великобритании из Евросоюза также нанесет ущерб экономике. Так, согласно прогнозам, при отсутствии соглашения по Brexit ВВП страны в 2030 году будет на семь процентов ниже, чем в случае, если Лондон останется в организации. Сделка, при которой Великобритания останется в рамках таможенного союза с ЕС, будет означать снижение на три процента, отмечает автор.

В числе других угроз мировой экономике в 2019 году аналитики Bloomberg перечислили противостояние между контролируемой демократами палатой представителей и республиканскими сенатом и президентом США, предстоящие выборы в ряде стран, уровень цен на нефть в связи с отношениями США с Ираном и Саудовской Аравией, а также риск конфликта в Азии.