Власти Москвы помогут почти трем тысячам бизнесменов с экспортом товаров

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Почти 3 тысячи предпринимателей и представителей московских компаний пройдут через систему консультирования и информирования о презентации товаров и ведении переговоров для экспорта в Московском экспортном центре (МЭЦ) к концу 2018 года, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

МЭЦ был создан столичным департаментом предпринимательства и инноваций в 2017 году. Миссия МЭЦ заключается в том, чтобы к 2025 году обеспечить удвоение числа постоянных экспортеров, а также стоимости несырьевого неэнергетического экспорта в сравнение с 2016 годом.

"Внутри Московского экспортного центра выработано несколько направлений. Первое — консультационная и информационная поддержка. Практика показала, что не все готовы продавать то, что мы производим, иногда мы даже не умеем презентовать. Мы видим необходимость подготовки предпринимателей для того, чтобы они знали все аспекты, начиная от финансовых, налоговых, таможенных правил, этики ведения переговоров в определенных странах", — сказал Фурсин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, весь этот набор направлений реализован в программе обучения на полях центра. "До конца года у нас почти 3 тысячи предпринимателей пройдут через систему консультирования и информирования", — добавил он.

По данным мэрии, в 2017 году столичные компании заработали на продукции несырьевого неэнергетического экспорта порядка 25 миллиардов долларов. Ключевыми партнерами Москвы в сегменте несырьевого неэнергетического экспорта на сегодняшний день являются Индия, США, Белоруссия и Казахстан.