В Кремле заявили, что знают о рисках политизации "Северного потока — 2"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Кремль отмечает, что существуют риски, связанные с политизацией проекта "Северный поток-2", и проявление недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Риски, связанные с политизацией "Северного потока", риски, связанные с откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств в отношении "Северного потока", существуют. Мы прекрасно их видим и отдаем себе в этом отчет", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных рисках в отношении реализации проекта "Северный поток-2" в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Он отметил, что "эти риски появились не сегодня, не вчера, а уже достаточно давно, и мы все являемся свидетелями проявления этих рисков".