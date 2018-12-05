Турецкие помидоры уже не вызывают ажиотажа у россиян, заявили в Минсельхозе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Турецкие овощи востребованы у российских торговых сетей, но уже не вызывают ажиотажа у россиян, заявил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. С 1 мая Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год.

"Мы очень часто говорили о том, что, когда находились в некоем санкционном режиме с Турцией, мы фактически знаем, что по определенным схемам турецкая продукция и через Армению, и через Белоруссию попадала на российский рынок. Фактически, мы как имели тот объем продукции, так и имеем", — сказал Хатуов на форуме "Тепличные комплексы России".

Он указал, что Турция пока не выбрала объем квот по поставкам помидоров в Россию. "Востребованность (турецкой продукции — ред.) торговыми сетями — да, она есть, но она не вызывает никакого ажиотажа", — отметил Хатуов.

При этом он добавил, что у российского потребителя всегда должен быть выбор, хотя министерство уверено, что отечественная продукция может успешно конкурировать с импортной.

"Если мы не будем находиться в рынке, то путь нашего благополучия будет от силы несколько лет. Поэтому только рыночные условия, только поиск конкурентных преимуществ позволяет нам работать над себестоимостью, над логистикой и прочими инструментами", — сказал первый замглавы Минсельхоза.

"Отмена санкций (продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году — ред.) не страшна. Я думаю, коллеги поддержат", — добавил Хатуов.