Додон рассказал, от чего зависит прорыв в торговых отношениях с Россией

КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости заявил, что после Нового года ожидает прорыва в торговых отношениях с Россией, но многое зависит от итогов парламентских выборов в республике.
Он объяснил, что двусторонние отношения сейчас держатся на уровне договоренностей президентов Молдавии и Российской Федерации. При этом сотрудничество на уровне парламентов и правительств отсутствует.
"Пока рано говорить, состоится ли она и когда это будет. Молдавия сейчас входит в избирательный период, в выборах будут участвовать и многие министры, поэтому до выборов какого-то прогресса со стороны правительства не будет", — добавил президент.
Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Читайте полный текст интервью с Игорем Додоном на сайте РИА Новости >>