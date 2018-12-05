Додон рассказал, от чего зависит прорыв в торговых отношениях с Россией

КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости заявил, что после Нового года ожидает прорыва в торговых отношениях с Россией, но многое зависит от итогов парламентских выборов в республике.

"Я жду, что после Нового года у нас (с Россией — ред.) будет серьезная активизация торговли, но будет ли тот прорыв в отношениях, на который я надеюсь, зависит от того, какая власть будет в стране после парламентских выборов", — сказал Додон.

Он объяснил, что двусторонние отношения сейчас держатся на уровне договоренностей президентов Молдавии и Российской Федерации. При этом сотрудничество на уровне парламентов и правительств отсутствует.

"Пока рано говорить, состоится ли она и когда это будет. Молдавия сейчас входит в избирательный период, в выборах будут участвовать и многие министры, поэтому до выборов какого-то прогресса со стороны правительства не будет", — добавил президент.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года, они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

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