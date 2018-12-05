Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сбербанк поднимает верхнюю возрастную границу для получения потребительского кредита. Теперь клиенты старше 65 лет могут рассчитывать на займ при условии его погашения до наступления 70 лет, говорится в сообщении компании.

Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова отметила, что клиенты пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами. Каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой "Мобильный банк" пользуются 63% пенсионеров.

"Мы видим, что все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять свои возможности, в том числе при помощи потребительских кредитов. Доступность и развитость финансовых продуктов для людей старшего возраста напрямую влияют на качество их жизни. <…> Этот сегмент является одним из наиболее приоритетных для Сбербанка, и создание лучших на рынке продуктов в нем — не только наша деловая, но и социальная миссия", — подчеркнула Кирсанова.

Глава Сбербанка Герман Греф еще в сентябре сообщил, что компания планирует повысить максимальный возраст по ипотеке в связи с планируемыми пенсионными изменениями. Тогда же он отметил, что Сбербанк готовит ряд специальных банковских продуктов для людей предпенсионного и пенсионного возраста.