Китай создал первый в мире всесезонный арктический танкер для перевозки СПГ

ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Китай достроил первый в мире всесезонный арктический танкер для перевозки газового конденсата, который получил название "Борис Соколов" и будет передан Греции, сообщает газета China Daily.

Церемония имянаречения танкера состоялась на судоверфи в Гуанчжоу во вторник, и в скором времени он будет передан греческому владельцу.

Согласно открытым источникам, заказчиком танкера является греческая компания Dynacom. Судно будет эксплуатироваться на проекте "Ямал СПГ".

Танкер ледового класса Arc7 может работать при температуре ниже 50 градусов по Цельсию, что делает его уникальным в мире. Разработчики судна подчеркивают, что раньше подобные танкеры могли транспортировать газовый конденсат в Арктику только летом, в то время как этот может работать и зимой.

"Борис Соколов" может разрезать льды толщиной до 1,8 метра и поддерживать ходовую скорость 2 узла. Длина танкера составляет 214 метров, ширина – 24 метра, эксплуатационная скорость танкера – 13 узлов.