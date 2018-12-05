ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Прощай, зеленый. Европа отказывается от доллара

012271
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак доллара на табло курса обмена валютЗнак доллара на табло курса обмена валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Максим Рубченко. Еврокомиссия разработала пакет мер по расширению использования евро в таких стратегических сферах экономики как закупки энергоносителей и сырья. Главная цель Брюсселя — ослабить роль американской валюты в энергетическом секторе, в частности, в операциях с Ираном, находящимся под санкциями Вашингтона. О том, как мир избавляется от доллара, — в материале РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем на саммите G20 в Аргентине
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трамп блефует. Почему торговые договоренности США с Китаем — иллюзия

Это война

Сегодня любые транзакции в долларах или осуществляемые через американский банк автоматически подводят стороны торговых отношений под действие законодательной системы США. Когда Вашингтон вводит санкции, участникам рынка приходится выбирать: прекратить деловые отношения с попавшим под санкции государством или оказаться исключенными из мировой финансовой системы.

Пока американцы заботились о поддержании хороших отношений с традиционными союзниками, эта система работала исключительно эффективно. Однако тотальные торговые войны, развязанные Дональдом Трампом, кардинально изменили ситуацию.

"Соединенные Штаты ведут сейчас экономическую войну против десятой части стран мира с общим населением около двух миллиардов человек и общим объемом ВВП свыше 15 триллионов долларов, — отметил исполнительный директор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт в комментарии CNBC. — Кроме того, тысячи граждан разных государств включены в подготовленный американским Минфином список не имеющих права пользоваться глобальной финансовой системой, управляемой из США".

Как отмечает Лафт, стремление Вашингтона бороться со всеми несогласными сформировало критическую массу недовольных, необходимую для создания параллельной финансовой системы, недоступной для длинных рук США.

В здании ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
На крючке у Трампа: почему саудиты предали ОПЕК

Пример дедолларизации показывает Россия. Месяц назад вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Москва продаст противоракетные системы С-400 "Триумф" Дели за российскую валюту: сумма контракта — порядка 331 миллиарда рублей. С Турцией Москва тоже договорилась о бездолларовой торговле после того, как Вашингтон ввел санкции против Анкары.

Крупные российские компании "Сургутнефть", "Газпромнефть" и "Северсталь" уже попросили зарубежных контрагентов перейти на расчеты в евро.

Американская валюта вытесняется и с рынка заимствований. В ноябре российские компании провели три крупных размещения еврооблигаций на общую сумму, эквивалентную 1,6 миллиарда долларов: "Газпром" разместил один выпуск в евро, "Русгидро" — два выпуска: в юанях и рублях.

А 27 ноября Министерство финансов России сообщило об успешном размещении номинированных в европейской валюте гособлигаций на сумму, эквивалентную одному миллиарду евро.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов", — заявил президент России Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" в конце ноября.

Глава государства уточнил, что сейчас ведется активная работа с ключевыми торговыми партнерами над созданием систем, независимых от международной межбанковской системы SWIFT.

Российские рубли и американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Отвязанный рубль. Почему российская валюта растет, когда нефть дешевеет

Не только Россия

Китай успешно использует свою инициативу "Один пояс — один путь" в качестве инструмента привлечения стран к расчетам в юанях, а не в долларах.

От долларов в пользу юаня отказались Пакистан и Иран. Помимо этого, Иран и Ирак договорились о взаимной торговле в национальных валютах.

Теперь к лагерю "отказников" примкнул Евросоюз, твердо намеренный перейти к евро в расчетах за энергоносители и сырьевые товары. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на проект документа ЕК, который будет представлен на рассмотрение лидеров ЕС на предстоящем в декабре саммите.

Сейчас более 80 процентов импортируемых Евросоюзом энергоресурсов оплачиваются в долларах, и страны — члены ЕС, в соответствии с проектом документа, должны гарантировать, что контракты, заключенные "в рамках межгосударственных энергетических соглашений", впредь будут номинированы только в евро.

Содействие увеличению глобального использования евро отражает "политический, экономический и финансовый вес блока" в более многополярном мире, указывается в проекте документа. Европейские эксперты подчеркивают, что это "повысит экономический суверенитет союза с учетом политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом".

Гроза в Нетании, Израиль
© AFP 2018 / Jack Guez
ООН требует: бензин должен стоить более 60 долларов за литр

Золото лучше доллара

Экономисты отмечают, что закат доллара в качестве главной мировой валюты ускоряют макроэкономические тенденции.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Барри Эйхенгрин объясняет, что мощь современных финансовых технологий лишает смысла глобальную валютную монополию.

Сегодня компаниям и банкам в разных странах все легче переключаться между валютами, выбирая ту, что наиболее эффективна для конкретной сделки.

А на случай финансовых катаклизмов центробанки и крупные инвесторы запасаются золотом. Один из ведущих американских финансистов, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио указывает на золото как на один из самых надежных инструментов хеджирования валютных и политических рисков.

И тому есть разумное объяснение: если долларовая система обрушится под грузом колоссального госдолга США, золото однозначно не обесценится. Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, этот актив снижает зависимость от любой валюты.

"Я уверен, что глобальная перезагрузка случится тогда, когда правительствам мира нужно будет избавиться от долгов и они привяжут все к цене золота. Вот почему страны вроде России и Китая накапливают золото — они знают, что может произойти через несколько лет", — соглашается Кит Ньюмейер, председатель совета директоров First Mining Gold.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена