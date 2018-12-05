Прощай, зеленый. Европа отказывается от доллара

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Максим Рубченко. Еврокомиссия разработала пакет мер по расширению использования евро в таких стратегических сферах экономики как закупки энергоносителей и сырья. Главная цель Брюсселя — ослабить роль американской валюты в энергетическом секторе, в частности, в операциях с Ираном, находящимся под санкциями Вашингтона. О том, как мир избавляется от доллара, — в материале РИА Новости.

Это война

Сегодня любые транзакции в долларах или осуществляемые через американский банк автоматически подводят стороны торговых отношений под действие законодательной системы США. Когда Вашингтон вводит санкции, участникам рынка приходится выбирать: прекратить деловые отношения с попавшим под санкции государством или оказаться исключенными из мировой финансовой системы.

Пока американцы заботились о поддержании хороших отношений с традиционными союзниками, эта система работала исключительно эффективно. Однако тотальные торговые войны, развязанные Дональдом Трампом, кардинально изменили ситуацию.

"Соединенные Штаты ведут сейчас экономическую войну против десятой части стран мира с общим населением около двух миллиардов человек и общим объемом ВВП свыше 15 триллионов долларов, — отметил исполнительный директор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт в комментарии CNBC. — Кроме того, тысячи граждан разных государств включены в подготовленный американским Минфином список не имеющих права пользоваться глобальной финансовой системой, управляемой из США".

Как отмечает Лафт, стремление Вашингтона бороться со всеми несогласными сформировало критическую массу недовольных, необходимую для создания параллельной финансовой системы, недоступной для длинных рук США.

Пример дедолларизации показывает Россия. Месяц назад вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Москва продаст противоракетные системы С-400 "Триумф" Дели за российскую валюту: сумма контракта — порядка 331 миллиарда рублей. С Турцией Москва тоже договорилась о бездолларовой торговле после того, как Вашингтон ввел санкции против Анкары.

Крупные российские компании "Сургутнефть", "Газпромнефть" и "Северсталь" уже попросили зарубежных контрагентов перейти на расчеты в евро.

Американская валюта вытесняется и с рынка заимствований. В ноябре российские компании провели три крупных размещения еврооблигаций на общую сумму, эквивалентную 1,6 миллиарда долларов: "Газпром" разместил один выпуск в евро, "Русгидро" — два выпуска: в юанях и рублях.

А 27 ноября Министерство финансов России сообщило об успешном размещении номинированных в европейской валюте гособлигаций на сумму, эквивалентную одному миллиарду евро.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов", — заявил президент России Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" в конце ноября.

Глава государства уточнил, что сейчас ведется активная работа с ключевыми торговыми партнерами над созданием систем, независимых от международной межбанковской системы SWIFT.

Не только Россия

Китай успешно использует свою инициативу "Один пояс — один путь" в качестве инструмента привлечения стран к расчетам в юанях, а не в долларах.

От долларов в пользу юаня отказались Пакистан и Иран. Помимо этого, Иран и Ирак договорились о взаимной торговле в национальных валютах.

Теперь к лагерю "отказников" примкнул Евросоюз, твердо намеренный перейти к евро в расчетах за энергоносители и сырьевые товары. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на проект документа ЕК, который будет представлен на рассмотрение лидеров ЕС на предстоящем в декабре саммите.

Сейчас более 80 процентов импортируемых Евросоюзом энергоресурсов оплачиваются в долларах, и страны — члены ЕС, в соответствии с проектом документа, должны гарантировать, что контракты, заключенные "в рамках межгосударственных энергетических соглашений", впредь будут номинированы только в евро.

Содействие увеличению глобального использования евро отражает "политический, экономический и финансовый вес блока" в более многополярном мире, указывается в проекте документа. Европейские эксперты подчеркивают, что это "повысит экономический суверенитет союза с учетом политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом".

Золото лучше доллара

Экономисты отмечают, что закат доллара в качестве главной мировой валюты ускоряют макроэкономические тенденции.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Барри Эйхенгрин объясняет, что мощь современных финансовых технологий лишает смысла глобальную валютную монополию.

Сегодня компаниям и банкам в разных странах все легче переключаться между валютами, выбирая ту, что наиболее эффективна для конкретной сделки.

А на случай финансовых катаклизмов центробанки и крупные инвесторы запасаются золотом. Один из ведущих американских финансистов, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио указывает на золото как на один из самых надежных инструментов хеджирования валютных и политических рисков.

И тому есть разумное объяснение: если долларовая система обрушится под грузом колоссального госдолга США, золото однозначно не обесценится. Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, этот актив снижает зависимость от любой валюты.

"Я уверен, что глобальная перезагрузка случится тогда, когда правительствам мира нужно будет избавиться от долгов и они привяжут все к цене золота. Вот почему страны вроде России и Китая накапливают золото — они знают, что может произойти через несколько лет", — соглашается Кит Ньюмейер, председатель совета директоров First Mining Gold.