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Экономика

Калининградские переработчики шпрот рассказали о росте объемов производства

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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПроизводство консервов из шпрот в Калининградской области. Архивное фотоПроизводство консервов из шпрот в Калининградской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 4 дек — РИА Новости. Калининградские переработчики шпрот, занимающие первое место в России по их производству, в отличие от латвийских не ощущают проблем: за последние годы они нарастили объемы выпуска в три раза, с начала нынешнего года произведено 41,5 миллиона банок шпрот, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Калининградской области.

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией

Ранее портал Laukos проинформировал, что крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Латвии "Бривайс вилнис" до сих пор ощущает негативный эффект от российского эмбарго. В начале июня 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений, включая наличие в консервах канцерогенного вещества бензопирена. В середине декабря 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.

"В 2016 году и первой половине 2017 года основная работа была сосредоточена на увеличении производства шпротных консервов. Если ранее в области в среднем производилось 15-18 миллионов банок шпротных консервов, то по итогам 2017 года выпуск увеличен в три раза – до 48 миллиона консервных банок, за 10 месяцев 2018 года – 41,5 миллиона банок. По объему производства шпрот у региона первое место в России", — сообщили агентству в региональном правительстве.

В этом году одно из старейших предприятий Калининградской области, группа компаний "За Родину", впервые начало производство шпрот в стеклянных банках — до этого времени в РФ в таком виде их выпускали только в Подмосковье. Новинка премиум-сегмента, как отмечают эксперты, очень востребована на российском рынке. Ожидается, что калининградская продукция станет заменой латвийским консервам, поставлявшимся прежде в страну в аналогичной таре.

Латвийские шпроты. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Производители латвийских шпрот "задушили" друг друга из-за эмбарго России

По словам главы группы компаний "За Родину" Сергея Лютаревича, предприятие реализовало проект в рамках региональной программы развития рыбохозяйственного комплекса, которая была продлена решением губернатора до 2030 года. Программа позволила модернизировать производство как на промысле, так и в переработке.

В рамках областной программы развития рыбохозяйственного комплекса правительство области выделяет субсидии на модернизацию и строительство рыбопромысловых судов, береговой инфраструктуры, на уплату процентов по кредитам. Благодаря этому увеличились освоение прибрежных квот, степень переработки прибрежного сырья, выросла рентабельность прибрежного рыболовства. В целом из 550 миллионов условных банок рыбных консервов, которые производятся в России, на калининградских предприятиях выпускают около 200 миллионов.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Владимир Кириллов
скорее всего, как беларусы, клеят свои этикетки на прибалтийские консервы
15:27
04.12.2018
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energo-eco
Владимир Кириллов,
Всегда консервы делали неплохие в Мамоново, в Светлом. Сейчас появилось много новых предприятий, у которых с качеством похуже. А "политический момент" с учётом страны происхождения при выборе товара появился. И это правильно! Совсем недавно в Китае крупно наказали "Дольче габано" за неучтивое поведение - хороший для нас пример.
16:12
04.12.2018
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Cicicipi
Ну и нормалёк.
15:08
04.12.2018
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