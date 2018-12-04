МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Латвии "Бривайс вилнис" до сих пор ощущает на себе негативный эффект от российского эмбарго, пишет портал Laukos.

Отмечается, что компании удалось сократить убытки за девять месяцев немногим более чем в полтора раза — с 679 693 евро до 435 662 евро. В первую очередь фирма объясняет убытки низкой активностью рынка в первой половине этого года, а также высокой конкуренцией на рынке рыбных консервов.

Оборот предприятия за девять месяцев достиг 5,1 миллиона евро, что на 9,2 процента больше, чем за этот же период прошлого года, когда оборот составил более 4,6 миллиона евро.

Несмотря на достаточно положительную динамику в 2018 году, "Бривайс вилнис" подчеркивает, что негативное влияние запрета на поставки в Россию до сих пор ощутимо. Исходя из сложившейся ситуации, компания намерена приложить усилия для сохранения нынешних клиентов и освоения новых рынков.

В начале июня 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений, включая наличие в консервах канцерогенного вещества бензопирена. В середине декабря 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.