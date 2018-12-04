МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Латвии "Бривайс вилнис" до сих пор ощущает на себе негативный эффект от российского эмбарго, пишет портал Laukos.
Оборот предприятия за девять месяцев достиг 5,1 миллиона евро, что на 9,2 процента больше, чем за этот же период прошлого года, когда оборот составил более 4,6 миллиона евро.
В начале июня 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений, включая наличие в консервах канцерогенного вещества бензопирена. В середине декабря 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.