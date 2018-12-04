МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Индия намерена расширять энергетическое сотрудничество с Россией, это необходимо, в том числе, из-за возобновленных нефтяных санкций США против Ирана, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.
Он отметил, что Индия и Россия проводят постоянные консультации о том, как углубить сотрудничество в энергетике.
"На мой взгляд, в отношении того, что случится с санкциями против Ирана, Индия будет увеличивать энергетическое сотрудничество с Россией. Мы также считаем, что Россия играет очень важную роль в стабилизации глобального рынка нефти… Мы очень ценим роль России в том, чтобы волатильность цен на нефть была сведена к минимуму. Как я уже объяснял, у Индии очень высокие потребности в нефти, мы зависим от внешних поставок и ценовые флуктуации, ценовая волатильность в нефтяном секторе негативно влияют на Индию. Мы как крупный потребитель заинтересованы в стабильных и доступных ценах на нефть", — добавил дипломат.