МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Индия намерена расширять энергетическое сотрудничество с Россией, это необходимо, в том числе, из-за возобновленных нефтяных санкций США против Ирана, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

"Мы намерены расширять наше сотрудничество с Россией в энергетике. И мы уже движемся в этом направлении. Одни из самых крупных зарубежных инвестиций Индии идут как раз в энергетический сектор России. Точно также Россия вложила большие деньги в энергетический сектор Индии", — сказал посол.

Он отметил, что Индия и Россия проводят постоянные консультации о том, как углубить сотрудничество в энергетике.

"На мой взгляд, в отношении того, что случится с санкциями против Ирана, Индия будет увеличивать энергетическое сотрудничество с Россией. Мы также считаем, что Россия играет очень важную роль в стабилизации глобального рынка нефти… Мы очень ценим роль России в том, чтобы волатильность цен на нефть была сведена к минимуму. Как я уже объяснял, у Индии очень высокие потребности в нефти, мы зависим от внешних поставок и ценовые флуктуации, ценовая волатильность в нефтяном секторе негативно влияют на Индию. Мы как крупный потребитель заинтересованы в стабильных и доступных ценах на нефть", — добавил дипломат.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

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