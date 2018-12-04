Трамп блефует. Почему торговые договоренности США с Китаем — иллюзия

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите G20 в Аргентине

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите G20 в Аргентине

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Максим Рубченко. На саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о приостановке торговой войны на девяносто дней. До первого марта Вашингтон и Пекин должны заключить новое торговое соглашение, иначе Белый дом в очередной раз повысит пошлины. Почему возобновление торговой войны в марте практически неизбежно — в материале РИА Новости.

Тень победы

По итогам двухчасовых переговоров лидеров двух стран в Аргентине Вашингтон пообещал не поднимать с первого января тарифы на китайские товары с десяти до 25 пяти процентов. Пекин в свою очередь согласился закупать у США сельскохозяйственную и промышленную продукцию, а также энергоносители "на значительную сумму", чтобы сократить торговый дисбаланс между странами.

Американские производители, в первую очередь аграрии, получили важную передышку. Дело в том, что после начала Трампом торговой войны Китай обложил соевые бобы из США пошлиной в размере 25 процентов.

В результате экспорт сои сократился на 98 процентов. Тысячи американских фермеров, лишившихся рынка сбыта, уничтожают урожай, закапывая его в землю, либо просто оставляют все гнить в поле. Аргентинские договоренности дают аграриям шанс избежать банкротства.

"Трамп получает возможность продавать сельскохозяйственную продукцию в Китай, пока продолжаются торговые переговоры", — отметил бывший сотрудник Минфина США Брэд Сетсер в комментарии агентству Bloomberg.

Проблеск надежды появился и у американских автопроизводителей. Руководство автогиганта General Motors (GM) сообщило о закрытии трех заводов в США и одного завода в канадской провинции Онтарио. Причина — резкое снижение рентабельности, в том числе из-за подорожания китайских комплектующих, обложенных повышенными пошлинами.

В минувшую субботу американский президент написал в твиттере, что "Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз автомобилей". При этом он напомнил, что "на данный момент пошлины составляют 40 процентов".

Для GM такое решение Пекина стало бы лучшей новостью за последние месяцы. Как и для компании Ford, тоже стремительно приближающейся к банкротству.

Право на протекционизм

Еще одной большой победой Трампа СМИ называют итоговое заявление "Большой двадцатки", куда по настоянию американского президента включили пункт о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию.

Лидеры G20 признали, что ВТО в своем нынешнем виде не решает поставленных задач, при этом в документе впервые не упоминается об опасности политики протекционизма.

Впрочем, о необходимости реформы говорят едва ли не все члены организации. В конце ноября совместные предложения по изменениям в апелляционном суде ВТО внесли Китай, Индия, ЕС, Норвегия, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Мексика и Сингапур.

Рекомендуется снять с судей функцию трактовки коллизий, возникающих из-за несоответствия внутренних правовых норм государств, участвующих в процессе, — иными словами, предписать судьям заниматься только тем, для чего они и предназначены: разрешать споры, не отвлекаясь на сопутствующие проблемы.

Кроме того, участники ВТО настаивают на необходимости ежегодных совещаний по корректировке внутренней судебной практики, чтобы отказаться от принципа прецедентного права в пользу состязательности в судебных процессах.

Так что реформа ВТО актуальна для всех. Другое дело, каких конкретно изменений будет добиваться каждый участник и во что в конечном итоге выльется модернизация.

Трудности перевода



Белый дом без ложной скромности называет аргентинские переговоры Трампа "очень успешными". Однако эксперты и СМИ настроены менее оптимистично, особенно в отношении окончания торговой войны между США и КНР.

"Перемирие, достигнутое в субботу вечером в Буэнос-Айресе, не позволяет полностью разрешить глубокие противоречия между двумя странами", — пишет The New York Times.

Издание отмечает, что "обе стороны незамедлительно представили достигнутые договоренности как собственную победу, одновременно обозначив те области, где компромисс невозможен".

Эксперты указывают, что Вашингтон и Пекин по-разному трактуют аргентинские договоренности. В частности, Белый дом всячески подчеркивает, что пауза продлится только до первого марта, и если новое китайско-американское торговое соглашение не будет подписано, Вашингтон вновь повысит пошлины.

Китайцы же в официальных сообщениях о каких-либо временных ограничениях не упоминают. "Стороны выдвинули серию конструктивных планов о том, как надлежащим образом разрешить существующие проблемы и разногласия", — информирует Министерство иностранных дел КНР.

Белый дом, обвиняющий Пекин в "краже" технологий у американских компаний, заявил, что Си согласился "немедленно провести переговоры о насильственной передаче технологий, защите интеллектуальной собственности, не связанных с пошлинами торговых барьерах и о киберкражах".

В китайском официальном коммюнике говорится, что стороны "продолжат совместную работу в целях достижения согласия по вопросам торговли", а об интеллектуальной собственности нет ни слова. Субботний твит Трампа о готовности Китая отменить пошлины на американские автомобили Пекином тоже не подтвержден.

Бег по кругу

Ситуация в точности повторяет майскую, когда после консультаций между торговыми делегациями США и Китая Белый дом сообщил, что Пекин согласился уменьшить профицит во взаимной торговле и закупить американских товаров на 200 миллиардов долларов.

Пекин в ответ распространил официальное заявление без всякой конкретики, только с расплывчатыми формулировками, о добрых намерениях и готовности продолжать переговоры. В результате уже шестого июля состоялся очередной обмен повышенными пошлинами.

Многие наблюдатели уверены: то же самое произойдет, когда закончатся девяносто дней перемирия.

"Мы на девяносто дней отложили пошлины, а в ответ не получили ничего нового, — высказал мнение в комментарии The New York Times специалист по КНР из Американского института предпринимательства Дерек Сизорс (Derek Scissors). — Что может произойти за эти девяносто дней? Изменят ли китайцы свою модель развития в ближайшие три месяца? Конечно, нет".

Эксперты подчеркивают, что в ходе аргентинских переговоров Пекин опять уклонился от каких-либо обязательств, связанных со стратегией развития высокотехнологичного сектора "Сделано в Китае — 2025" и с присвоением американской интеллектуальной собственности.

Вашингтон в ответ не отказался от ограничений на закупку продукции китайских компаний ZTE и Huawei. Так что предстоят очень трудные переговоры и вероятность заключения нового торгового соглашения очень мала.

"Торговая война никуда не делась, она просто изменила формат", — уверена старший аналитик "Альпари" Анна Борова. По ее мнению, в течение трех месяцев "Китай активно простимулирует свою экономику и внутренний спрос, поддержит банки и экспортеров", а весной мир увидит новую волну торговой агрессии со стороны США.