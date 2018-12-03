На Украине заявили о подготовке новых санкций против России

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что подготовил предложения по введению новых санкций против России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ICTV.

Он отметил, что передал соответствующее письмо на рассмотрение президента Петра Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову.

По мнению Луценко, Киев должен применить "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры" из-за инцидента в Керченском проливе. В частности, он предложил заблокировать активы российских представителей на территории Украины "до полной деоккупации страны".

Луценко заявил, что необходимо рассмотреть вопрос введения санкций против российских физических и юридических лиц, поскольку "в некоторых сферах они имеют монополию" на Украине.

"Уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране", — резюмировал он.

Ограничения для кораблей

Кроме того, о возможных санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе рассказал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, прибывший в Брюссель для участия в переговорах в НАТО.

В частности, дипломат предложил запретить российским кораблям заходить в европейские порты. По его мнению, ограничения также следует ввести в отношении тех, кто руководил пограничниками.

При этом он выразил сожаление, что введение санкций не популярно в Брюсселе и нескольких европейских столицах.

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.