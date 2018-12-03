Катар объявил о выходе из ОПЕК

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Катар в понедельник объявил о выходе из Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года, решение страна объяснила желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа. Данное решение, по мнению экспертов, существенно не повлияет на нефтяной рынок.

"Катар принял решение о выходе из ОПЕК, желая сосредоточиться на развитии добычи природного газа и увеличении производства СПГ с 77 до 110 миллионов тонн в год", — сообщил на пресс-конференции госминистр по делам энергетики Саад бен Шрида аль-Кааби.

Заявление прозвучало в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится на этой неделе в Вене. Также в столице Австрии пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК и встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Участники рынка ждут от ОПЕК+ решений о дальнейшем сокращении добычи нефти.

Катар вступил в ОПЕК в 1961 году. Страна является крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в мире. В Катаре действует 11 заводов по производству СПГ общей мощностью 77 миллионов тонн в год. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, добыча нефти Катара в октябре составила 609 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страна занимает в альянсе одиннадцатое место по объемам добычи нефти.

Вне политики

Аль-Кааби, комментируя решение Катара в понедельник, заявил, что оно не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами-членами картеля. "Это решение техническое, вызванное желанием укрепить позицию Катара как надежного поставщика энергии в мире, а также исходя из объемов добычи нефти Катаром", — пояснил аль-Кааби.

В понедельник мировые цены на нефть замедлили рост после заявления Катара о выходе из ОПЕК. По состоянию на 12.35 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,83% — до 61,74 доллара за баррель.

До объявления Катара нефть дорожала на 4,8% и 5,2% соответственно. Оптимизм на нефтяном рынке был вызван новостями о договоренностях России и Саудовской Аравии по соглашению ОПЕК+.

Так, президент РФ Владимир Путин в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договорённость продлить соглашение по ОПЕК+, но пока нет понимания по объёмам нефти. Он также отметил, что Россия и Саудовская Аравия договорились мониторить ситуацию на рынке нефти и оперативно реагировать.

В последнее время на рынке нефти усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году. Снижение цен на нефть и как следствие на бензин выгодно для конечных потребителей и для промышленности, но плохо для тех, кто добывает и продает нефть. США одновременно являются крупнейшим в мире производителем нефти, ненамного опережая Россию и Саудовскую Аравию, и ведущим потребителем нефти и нефтепродуктов.

Цена на нефть в конце ноября обвалилась более чем на 6%, однако впоследствии восстановилась на опасениях, что Саудовская Аравия может не провести обещанного сокращения производства. Президент США Дональд Трамп добивается от производителей нефти, включая Саудовскую Аравию, снижения мировых цен.

Что скажут эксперты?

По мнению замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, решение Катара выйти из ОПЕК не окажет негативного влияния на нефтяные цены, поскольку речи о распаде картеля пока не идет. По словам эксперта, заявление Катара о выходе из ОПЕК выгодно для страны, к тому же оно сделано сразу после новостей о продлении соглашения ОПЕК+.

"Для Катара выход из ОПЕК в условиях, когда уже объявлено о новом соглашении, выгоден – страна является совсем небольшим производителем нефти, порядка 600 тысяч баррелей в сутки, и ее выход из ОПЕК не может оказать сколько-либо существенного влияния на цену, при этом отношения с целым рядом членов ОПЕК и так окончательно испорчены", — сказал эксперт, напомнив о ранее объявленной блокаде со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, а также не входящих в ОПЕК Египта и Бахрейна.

Глава департамента рынков капитала EMEA инвестиционного банка Citi Фил Друри также не ожидает, что решение Катара окажет влияние на нефтяной и финансовый рынки, участники которых в настоящее время более внимательно следят за соглашениями по ограничению добычи между Саудовской Аравией и Россией.

Решение Катара является неожиданностью и может осложнить переговоры на ближайшей встрече ОПЕК+, однако считать его критичным для сделки не стоит, полагает Дмитрий Маринченко из агентства Fitch.