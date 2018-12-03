В России собрали 110 миллионов тонн зерна

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 миллионов тонн в чистом весе, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100% площадей. Главное, что, несмотря на несколько неблагоприятные погодные условия, нам удалось собрать хороший урожай — 110 миллионов тонн в чистом весе, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет", — сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении на сайте Кремля.

По словам главы Минсельхоза, в текущем году также планируется собрать 18 миллионов тонн маслосемян, что на 1,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Практически завершен сбор свеклы, урожай превысил 41 миллион тонн. Кроме того, собрано 6,7 миллиона тонн картофеля, 4,2 миллиона тонн овощей открытого грунта, почти 1 миллион тонн овощей закрытого грунта и более 1 миллиона тонн плодов и ягод.

"Владимир Владимирович, коротко могу доложить о посеве озимых культур. В настоящее время сев проведен на площади более 17,5 миллиона гектаров, в прошлом году показатель был на полмиллиона гектаров ниже. Ожидаем, что состояние озимых будет достаточно неплохое, надеемся на достаточный снежный покров и благоприятную погоду", — добавил министр.

Прогноз Минсельхоза РФ по урожаю зерна составлял 70 миллионов тонн. В 2017 году Россия получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн в чистом весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.