МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин согласился "снизить и убрать" пошлины на автомобили из Соединенных Штатов.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе договорились обязательно наладить отношения между двумя странами. Стороны также договорились не вводить дополнительные пошлины с 1 января и форсировать переговоры в сторону аннулирования всех дополнительных тарифов.