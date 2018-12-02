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Экономика

В Белоруссии оценили потери от налогового маневра при негативном сценарии

(обновлено: 19:38 02.12.2018)
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© AFP 2018 / Victor DrachevНефтеперекачивающая станция в Белоруссии. Архивное фотоНефтеперекачивающая станция в Белоруссии. Архивное фото
© AFP 2018 / Victor Drachev

МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной сфере России в течение периода его реализации составят 10 миллиардов долларов в случае, если стороны не договорятся о компенсации белорусскому бюджету и внутри Белоруссии не будут приняты компенсационные меры, заявил заместитель министра финансов страны Андрей Белковец.

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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Если говорить про самый негативный сценарий, когда (с РФ — ред.) никакого решения не достигнуто… мы начинаем нести определенные убытки — как со стороны бюджета в виде выпадающих таможенных пошлин при экспорте нефти и нефтепродуктов, так и в виде ухудшения экономики нефтеперерабатывающих заводов", — сказал Белковец на конференции BelarusCrossway'18, видеозапись которой размещена на ее Youtube-канале.

"Глобальные потери, если ничего не менять (внутри республики — ред.) и налоговый маневр, то в течение 6 лет реализации этого налогового маневра… — порядка 10 миллиардов долларов. Из них 3 миллиарда долларов — выпадающие доходы бюджета (от недополучения экспортных пошлин — ред.), 6 миллиардов долларов — ухудшение экономики двух нефтеперерабатывающих заводов. Но это если ничего не менять", — сказал представитель минфина.

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В то же время он заметил, что "такого не будет". "Будут вводиться определенные компенсационные меры. Заводы уже не будут столько (нефти — ред.) перерабатывать, существенно упадет импорт. Негативное влияние на экономику заводов будет минимизировано… Потери доходов бюджета будут компенсироваться, в основном за счет сокращения расходов (бюджета — ред.)", — продолжил он.

Белковец отметил, что при реализации налогового маневра и отсутствии договоренности с РФ о компенсации "переработка (нефти) становится убыточной, нет смысла перерабатывать в таких объемах, нет смысла ввозить 24 миллиона тонн нефти, которые могут быть переработаны (на белорусских НПЗ — ред.)". Он пояснил, что для обеспечения внутреннего рынка Белоруссии достаточно переработки 6 миллионов тонн импортной нефти, плюс объемы, добываемые в Белоруссии.

Электронное табло с ценами на дизельное топливо и бензин на одной из автозаправок в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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При этом Белковец добавил, что существенных источников увеличения роста доходов бюджета не просматривается. Он отметил, что с 1 января вступит в силу новый Налоговый кодекс, который вводит мораторий на введение новых налогов и увеличение ставок действующих. Кроме того, сказал замминистра, усиление налоговой нагрузки на бизнес приведет не к росту доходов бюджета, а к уходу части бизнеса в соседние российские регионы или в "серые" зоны. "Источника, который бы заместил выпадающие доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, сейчас в моменте попросту нет. Поэтому белорусская сторона занимает жесткую позицию в переговорах с Россией", — подчеркнул Белковец.

"Понимание со стороны Российской Федерации есть, что не может быть одностороннее решение, налоговый маневр безо всякого учета интересов Белоруссии. Как это будет реализовано — сейчас в активных обсуждениях", — сказал замминистра.

Он отметил, что Белоруссия в проект бюджета на 2019 год компенсацию со стороны РФ не закладывала, "понимая, что процесс этот небыстрый и вряд ли будет принято решение в течение ближайших недель".

Минск, площадь Независимости. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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Белковец выразил уверенность, что "решение (о компенсации РФ белорусскому бюджету — ред.) будет принято: все стороны это понимают". По его словам, решение РФ о налоговом маневре не укладывается в идею ЕАЭС, потому что нецелесообразен "союз, в которым одна страна отстаивает свои интересы, а остальные должны согласиться".

В России на 2019-2024 годы намечена реализация так называемого налогового маневра, предусматривающего постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть из РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. В октябре премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что механизм компенсации Минску потерь от реализации в РФ налогового маневра должен быть определен до конца года. По словам Румаса, российская сторона предлагает, чтобы это был межбюджетный трансферт, белорусская же считает более правильной фиксацию этой компенсации в цене получаемой нефти.

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