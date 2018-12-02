Китай согласился покупать "очень значительный" объем продукции из США

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Китай согласился покупать "очень значительный" объем сельскохозяйственных и других товаров из США для сокращения торгового дисбаланса, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

"Китай согласует покупку еще несогласованного, но очень значительного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странами", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

Отмечается, что Китай согласился покупать сельскохозяйственную продукцию американских фермеров "незамедлительно".