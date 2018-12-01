Страны G20 выступили за реформу ВТО

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Лидеры G20 согласны в необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в итоговой декларации саммита "группы двадцати", который завершился в Буэнос-Айресе.

"Международная торговля и инвестиции являются важными двигателями роста, производительности, инноваций, создания рабочих мест и развития. Мы признаем вклад в это международной торговой системы. В настоящее время она не достигает своих целей, и есть возможности для улучшений. В этой связи мы поддерживаем реформирование ВТО", — говорится в итоговом документе, согласованном всеми главами государств объединения.

В коммюнике также указывается, что лидеры рассмотрят прогресс в достижении этой задачи на следующем саммите G20, который пройдет в Японии в июне 2019 года.