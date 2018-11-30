Путин предложил использовать G20 для выработки подходов к реформе ВТО

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил использовать площадку "Группы двадцати" для выработки подходов к реформе ВТО, сообщила представитель президента в G20 Светлана Лукаш, отвечая на вопросы журналистов.

"Владимир Владимирович предложил использовать площадку "Группы двадцати" для того, чтобы начать обсуждение подходов к реформе, и через год, когда "двадцатка" встретится в следующий раз в Японии, возможно, выступить с какими-то совместными предложениями в этой сфере", — сказала она.

По словам Лукаш, с таким предложением российский лидер выступил, открывая второе рабочее заседание саммита "двадцатки", которое было посвящено рискам и текущему состоянию мировой экономики. Она подчеркнула, что, по мнению многих лидеров, ключевым риском является усиление торговых разногласий, конфронтация и односторонние меры в этой сфере. "Путин высказался о том, что необходимо поддерживать многостороннюю торговую систему, укреплять единые правила игры в этой сфере, — сообщила Лукаш. "Но, безусловно, ВТО остается и должна оставаться центральной площадкой в регулировании торговых споров, в целом в регулировании международной торговли", — добавила она.

Шерпа РФ сделала акцент на том, что сейчас работа ВТО не отражает текущие реалии, в частности не вполне эффективна в регулировании новых сфер торговли, таких как электронная торговля, торговля услугами или инвестиции. Этим обусловлена необходимость в модернизации организации.

"Мы все, страны "Группы двадцати", прежде всего Россия, понимаем, что необходимо укреплять потенциал ВТО таким образом, чтобы восстановить эффективность работы органов урегулирования споров", — уточнила представитель президента в "двадцатке", отметив, что в данный момент эти институты работают неэффективно.

Кроме того, Лукаш обратила внимание на необходимость модернизации повестки дня ВТО и введение в нее вопросов, в настоящий момент регулируемых другими региональными организациями. "Необходимо изменить подходы к работе ВТО. Это совершенно неэффективно и недопустимо, когда 20 лет длится, например, Дохийский раунд переговоров и до сих пор нет по нему никаких результатов", — подчеркнула она.