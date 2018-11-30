МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Депутаты Андрей Луговой, Ирина Гусева, Сергей Крючек и Борис Пайкин внесли в Госдуму законопроект, направленный на ограничение наличных расчетов при приеме у граждан лома и отходов цветных или черных металлов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает обязательное проведение безналичных расчетов при приеме у граждан лома и отходов цветных или черных металлов на сумму свыше 10 тысяч рублей. Одновременно устанавливается, что общая сумма расчетов наличными денежными средствами с одним физическим лицом может составлять не более 50 тысяч рублей в месяц.

Законопроект направлен "на совершенствование регулирования оборота отходов производства и потребления в части осуществления расчетов за сдаваемые металлургическим предприятиям и заготовительным организациям лома и отходов черных и цветных металлов", поясняют разработчики.

Они обращают внимание, что в настоящее время в данной отрасли сохраняется ряд проблем, препятствующих ее эффективному развитию. "Одной из таких проблем является осуществление расчетов в наличной форме в случае приобретения лома. По статистике объем наличного оборота составляет 95%. И лишь 5% расчетов осуществляется в безналичном порядке", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Участники отрасли сбора и переработки лома снимают значительные объемы наличных денежных средств с банковских счетов в целях осуществления расчетов с продавцами лома, отмечают авторы законодательной инициативы. Данный порядок расчетов является привычным для участников рынка с учетом отсутствия альтернативных вариантов в истории развития отрасли. При этом неконтролируемый вывод наличных денежных средств стимулирует развитие теневых схем и вызывает повышенное внимание и недоверие со стороны контролирующих органов, что негативно отражается на добросовестных участниках рынка, считают разработчики.

Применение безналичной формы оплаты, по их мнению, "полностью минимизирует" данные риски, а информация о расчетах в отрасли становится прозрачной как для банков, обслуживающих переработчиков, так и для Банка России, ФНС и Росфинмониторинга, которые получают возможность доступа к расчетным и идентификационным данным получателей денежных средств. "При этом существующие на рынке банковские сервисы позволяют физическим лицам комфортно использовать средства, поступающие на банковские счета за сдачу лома для последующего осуществления безналичных расчетов либо для снятия наличных денежных средств", — поясняют авторы законопроекта.