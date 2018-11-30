Одежду марки "Красная машина" начали выпускать в Ивановской области

ИВАНОВО, 30 ноя — РИА Новости. Часть одежды для известного российского бренда "Красная машина", являющегося официальным брендом одежды и атрибутики сборной России по хоккею, начали отшивать в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Продукция российского бренда "Красная машина" представлена на отраслевой экспозиции в рамках V Всероссийского форума легкой промышленности, проходящего в иваново. Экспозицию осмотрели замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первая партия заказа для "Красной машины" — более 10 тысяч изделий — уже поступила в продажу, вторая партия будет отправлена заказчику в середине декабря. Под этим брендом на ивановском предприятии выпускают футболки, свитшоты, худи и худи на молнии. Одежда пошита из тканей ивановского производства.

В пресс-службе добавили, что в тендере на выполнение заказов для бренда участвовали также компании из Китая и Узбекистана, однако именно предприятие из Ивановской области выполнило жесткие требования заказчика, в частности, условия по качеству тканей и сложной печати на ткани.

V Всероссийский форум лёгкой промышленности, организованный при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, проходит в Иванове 29-30 ноября. В его работе принимают участие свыше 800 руководителей предприятий, экспертов и профессионалов отрасли.

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