В Ивановской области в 2019 году заработает Фонд развития промышленности

ИВАНОВО, 30 ноя — РИА Новости. В Ивановской области в первой половине 2019 года заработает региональный Фонд развития промышленности, который будет оказывать помощь в реализации бизнес-проектов, в основном, на малых и средних предприятиях, сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на пленарной дискуссии проходящего в Иваново V Всероссийского форума легкой промышленности.

"Начиная с 1 марта следующего года, в Ивановской области начнет работу региональный Фонд развития промышленности. Основная его деятельность будет связана с проектами, которые, в частности, не подходят по критериям для получения поддержки федерального Фонда развития промышленности",- сказал Воскресенский.

По его словам, "региональный фонд будет оказывать поддержку, в основном, направленную на малый и средний бизнес".

Губернатор напомнил, что в области продолжают действовать льготные налоговые ставки по налогу на прибыль по региональной части для текстильных предприятий. Сегодня в Ивановской области выпускается порядка 85% российской хлопчатобумажной продукции, работают около 270 предприятий, где трудятся свыше 30 тысяч человек. "Область ждет инвесторов для плодотворного сотрудничества", — подчеркнул Воскресенский.

В качестве одного из критериев успешности развития легкой промышленности в будущем глава региона выделил подготовку квалифицированных кадров, способных работать на современных, модернизированных предприятиях. "Что касается кадров, то сегодня идет активная работа по перезагрузке деятельности ивановского Политехнического университета. На его площадях мы планируем открыть центр по трудоустройству, где будут идти работа по подготовке и трудоустройству работников с современными знаниями работы в отрасли,"- пояснил он.

Воскресенский добавил, что не менее важно — научиться продвигать текстильную продукцию на российских и зарубежных рынках, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению новых инвестиций и созданию дополнительных рабочих мест.

V Всероссийский форум лёгкой промышленности, организованный при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, проходит в Иваново 29-30 ноября. В его работе принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущих предприятий отрасли, финансовых и банковских структур, а также аналитики и эксперты.

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