Экспорт Ивановской области в ЕАЭС в 2018 году превысил импорт в 1,5 раза

ИВАНОВО, 29 ноя — РИА Новости. Экспорт Ивановской области в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в нынешнем году в полтора раза превышает импорт, что свидетельствует о конкурентоспособности ивановских предприятий, сообщила заместитель председателя правительства региона Людмила Дмитриева на V Всероссийском форуме лёгкой промышленности, открывшемся в Иваново.

"В прошлом году экспорт и импорт Ивановской области в страны ЕАЭС был примерно равным и составлял порядка 55 миллионов долларов. В нынешнем году экспорт из области в эти страны в полтора раза превышает импорт. Это означает, что наши предприятия становятся более конкурентоспособными", — отметила Дмитриева на заседании экспертной группы, посвященном сотрудничеству со странами Евразийского союза.

Она указала на важность создания производственных цепочек с такими странами как Белоруссия и Узбекистан, откуда на ивановские предприятия поставляется сырье.

"Поставка сырья из других стран влечет определенные риски, связанные с повышением цен и подтверждением долгосрочных контрактов. В этом году делегация из Иваново посетила Узбекистан, где основным диалогом стал вопрос создания совместных производственных цепочек. Надеемся, благодаря переговорам, этот вопрос будет решен", — пояснила Дмитриева.

В ходе заседания Дмитриева также рассказала о том, как решается в области кадровый вопрос.

"В стенах ивановского Политехнического университета при поддержке Минпромторга будет создан Центр компетенций в текстильной промышленности, где будут готовиться кадры не только для Ивановской области, но и для всей страны. Таким образом, мы создадим кадровый потенциал для легкой промышленности", — рассказала она.

V Всероссийский форум лёгкой промышленности, организованный при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ проходит в Иваново 29-30 ноября.

В его работе принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущих предприятий отрасли, финансовых и банковских структур, а также аналитики и эксперты.

Главной темой пленарного заседания, которое пройдет 30 ноября, станет вопрос конкурентоспособности. В ходе встречи будет обсуждаться тема показателей отрасли, продемонстрированы успешные кейсы по использованию программ финансовой поддержки российского легпрома, спикеры обсудят перспективы развития отрасли в существующих экономических условиях. Участниками дискуссии станут губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, а также зарубежные партнеры и представители российских и зарубежных компаний.

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