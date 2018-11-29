Цены на нефть обновили минимумы с октября 2017 года

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем обновили минимумы с октября 2017 года, свидетельствуют данные торгов.
Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,47%, до 49,58 доллара за баррель, впервые с 10 октября 2017 года оказавшись ниже 50 долларов.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россию устраивает цена в районе 60 долларов за баррель. При этом он напомнил, что расходная часть бюджета формируется, исходя из отметки в 40 долларов.
Рынок ждет заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Оно пройдет 5 декабря в Вене. На следующий день там же состоится собрание министров стран — членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран — участниц соглашения ОПЕК+.
В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти. Объем должен был снизиться на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходились на Россию. В 2017-м договор продлили на год.
В июне ОПЕК+ поставила цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.
Заседание в Вене может скорректировать рынок.