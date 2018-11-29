Цены на нефть обновили минимумы с октября 2017 года

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем обновили минимумы с октября 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:44 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent снижалась на 1,64% — до 58,16 доллара за баррель. Минутами ранее этот фьючерс подешевел до 57,78 доллара, впервые с 25 октября прошлого года опустившись ниже 58 долларов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,47%, до 49,58 доллара за баррель, впервые с 10 октября 2017 года оказавшись ниже 50 долларов.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россию устраивает цена в районе 60 долларов за баррель. При этом он напомнил, что расходная часть бюджета формируется, исходя из отметки в 40 долларов.