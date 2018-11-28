Россию устраивает цена на нефть в районе $60 за баррель, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Цена на нефть в районе 60 долларов за баррель вполне приемлема и устраивает Россию, завил президент РФ Владимир Путин.

"Насколько я помню, в 2013 году цена (на нефть — ред.) была 43 с небольшим доллара за баррель, а в текущем — 72 (доллара за баррель — ред.) за первые 10 месяцев. Сейчас она упала, потом чуть-чуть опять приподнялась", — сказал президент, выступая на форуме "Россия зовет!".

"На мой взгляд, где-то в районе 60 (долларов за баррель — ред.) — абсолютно приемлемая величина, нас вполне устраивает. Потому что расходную часть бюджета мы формируем из 40 долларов с небольшим", — добавил он.

При этом президент отметил, что подобная цена является вполне приемлемой и для производителей сланцевой нефти.

"Точка, при которой добыча сланцевой нефти является рентабельной, — это от 35 до 45 долларов. Разные варианты есть, мы знаем, что может и под 60 (долларов за баррель рентабельность — ред.) уходить. Но в целом, в среднем где-то от 35 до 45. Так что вот эта вот цена, о которой я говорю, она сбалансированная и справедливая", — сказал Путин.