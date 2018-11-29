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Экономика

Сертификацию самолета МС-21 отложили до июля 2020 года, сообщили СМИ

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© Фото : корпорация "Иркут"Самолет МС-21-300 во время испытательного полета. Архивное фотоСамолет МС-21-300 во время испытательного полета. Архивное фото
© Фото : корпорация "Иркут"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сертификация самолета МС-21 Росавиацией перенесена с мая 2019 года на июль 2020 года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Самолет МС-21. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Росавиация сертифицировала двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Сертификация самолета в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA) сдвинута на декабрь 2021 года, отмечает издание. По данным газеты, инициаторами переноса стал разработчик МС-21 — АО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), — объявивший об этом представителям Росавиации и EASA на встрече менеджеров проекта.

"Росавиация проинформирована о сдвиге письмом корпорации "Иркут". Сроки получения сертификата определяет заявитель, задача сертифицирующего органа — дать оценку соответствия нормам типовой конструкции воздушного судна", — сказали газете в ведомстве. Два топ-менеджера авиапрома уточнили, что причина опоздания "в чисто производственной плоскости". "Нужно чуть больше времени на комплексные испытания отдельных узлов и агрегатов машины", — добавил один из них.

Речь идет о выдаче сертификата типа — базового документа, подтверждающего соответствие воздушного судна нормам летной годности. Без сертификата корпорация "Иркут" не может выпустить МС-21 на рынок. Источник в Росавиации подчеркнул, что "Иркут" не выдерживает сроки, исходно зафиксированные в графике. Другой источник газеты, знакомый с ходом сертификации, рассказал, что 20 ноября в Минпромторге прошло совещание по новым срокам испытаний и работ.

В самом "Иркуте" говорят, что сейчас два МС-21 проходят летные сертификационные испытания, сборка и монтаж систем третьего самолета завершены. В ОАК уточняют, что поставка первых МС-21 будет произведена в 2020 году (раньше речь шла о 2019 годе).

Как отмечает газета, возможны и другие задержки. По данным ее источника в отрасли, на сентябрьской встрече EASA заявило об отказе признавать результаты сертификации Росавиации. Если EASA не изменит решение, "Иркуту" придется оплачивать цикл испытаний (несколько сотен вылетов) в Европе, поясняет он. В EASA и Межгосударственном авиационном комитете, до 2016 года занимавшемся сертификацией авиатехники, не ответили газете.

ОАК готовится начать сборку серийных МС-21
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК Сборка самолета МС-21
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК Кабина самолета МС-21-300-0001
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК Сборка самолета МС-21
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК Самолет МС-21-300-0001 в цехе окончательной сборки
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК Пассажирский салон самолета МС-21
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК Выкатка самолета МС-21
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК Выкатка самолета МС-21
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК Выкатка самолета МС-21
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК Второй и третий самолет МС-21 для летных испытаний в цехе окончательной сборки накануне перекатки второго самолета в летно-испытательное подразделение
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК 2-ой самолет МС-21
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
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