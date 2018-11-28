В Дагестане построят комплекс по откорму КРС стоимостью 500 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 28 ноя — РИА Новости. Крупный комплекс по откорму крупного рогатого скота молочного направления на 200 голов, инвестиции в который составят около 500 миллионов рублей, будет построен в Дагестане, сообщает региональный Минсельхозпрод.

"Инвестором для данного проекта выступил президент подмосковного агрохолдинга "ОСП агро", выходец из Дагестана Игорь Исаев. На сегодняшний день идет поиск подходящего участка земли площадью до 1,5 тысяч гектаров, где корм для скота будет выращиваться по уникальной технологии. Как только будет выделен участок, начнется строительство объекта", — уточнили в пресс-службе министерства.

Полный цикл откорма коров молочного направления, которые будут привезены из Подмосковья, позволит получать до 11 тысяч литров молока в год. Комплекс полного цикла будет включать помещения для маточного поголовья и молодняка, территорию для откорма КРС, оборудование для комплексной переработки молока.

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