Инцидент в Черном море не повлияет на "Северный поток — 2", заявили в ФРГ

БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Берлин принял к сведению критику со стороны Киева в связи с недостаточно активной позицией по инциденту в Керченском проливе, при котором украинские военные корабли с экипажем были задержаны при нарушении госграницы РФ, ситуация ничего не меняет в отношении газопровода "Северный поток-2", заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ, конечно, приняло эту критику к сведению, но… она ничего не меняет в принципиальном взгляде на этот проект, как на экономический", — сказал Зайберт.

""Северный поток-2" является прежде всего экономическим проектом, мы всегда повторяли это, он имеет политическую составляющую, а именно вопрос о роли украинского транзита российского газа после 2019 года. Мы всегда подчеркивали, что в этом вопросе нужна ясность", — добавил он.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>