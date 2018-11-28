Медведев обсудил с рабочими балтзавода заказы на новые ледоколы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Власти РФ примут решение о заказе на строительство новых ледоколов, в том числе на Балтийском заводе, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с рабочими Балтийского завода во время посещения одного из цехов этого предприятия.

Сотрудники завода, в частности, рассказали премьеру, что в связи с уменьшением числа заказов часть людей уже уходит с предприятия, так как их заработок зависит от объема работы. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, в свою очередь, подчеркнул, что заказы на новые ледоколы ожидаются.

"По ледоколам мы решение сегодня примем, сомнений быть не может. Так что заказы будут. Главное, чтобы вовремя все происходило и зарплату вовремя платили", — заявил Медведев. По его словам, на совещании на площадке Балтзавода в среду будет обсуждаться развитие ледокольного флота, и самые важные решения "должны касаться денег", так как если "не будет заказов — не будет ничего": ни самих судов, ни зарплаты рабочих.

"Постараемся все сделать", — заверил глава кабмина.

Он поинтересовался уровнем зарплат на предприятии и услышал в ответ, что платят рабочим нормально. Также рабочие рассказали, что на предприятии трудятся достаточно молодых сотрудников. "У нас вообще город-то кораблестроительный, у нас очень многих специалистов самых разных профессий, надеюсь, смена будет подрастать", — заметил на это Медведев.