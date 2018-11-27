В бюджет Дагестана с начала года поступило более 21 млрд рублей налогов

МАХАЧКАЛА, 27 ноя — РИА Новости. В консолидированный бюджет Республики Дагестан с января по ноябрь 2018 года поступило порядка 21,4 миллиарда рублей налоговых доходов, что на 2,1 миллиарда рублей больше показателей прошлого года, сообщил руководитель УФНС России по РД Газинур Апсалямов.

"Прогнозные назначения на данный период перевыполнены по всем бюджетам и внебюджетным фондам почти на 805 миллионов рублей. Если сравнивать с показателями указанного периода прошлого года, то доходы от налогов выросли на 2,1 миллиарда рублей", — сказал Апсалямов.

По словам главного налоговика республики, из средств, направленных в консолидированный бюджет региона, около 15,5 миллиардов рублей поступило в республиканский бюджет и 5,9 миллиона рублей — в бюджеты районов и городов.

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