Ульяновская область представила свой инвестпотенциал на форуме в Лондоне

УЛЬЯНОВСК, 27 ноя — РИА Новости. Ульяновская область презентовала свой инвестиционный потенциал на проходящем в Лондоне

IV Российско-британском бизнес-форуме "Партнерство в инновациях", который в этом году посвящен продвижению высокотехнологичного экспорта, цифровизации экономики и расширению торговли услугами, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора области.

"Деловые круги всегда были инициаторами и главными проводниками политики сотрудничества и партнерства между Россией и Великобританией. Несмотря на политическую напряженность, экономические связи между нашими странами становятся все более крепкими. Особенно интенсивно сегодня развивается сотрудничество в несырьевых секторах экономики. Я уверен, что именно с развитием инновационных отраслей и индустрий открываются новые возможности для долгосрочного российско-британского партнерства", — сказал глава региона Сергей Морозов, выступая на пленарной сессии форума "Развитие экономики России и сотрудничество с Великобританией".

Собеседник агентства сообщил, что Морозов в рамках форума подписал меморандум о реализации инвестиционного проекта по созданию производства лекарственных средств с крупной международной компанией и провел переговоры с рядом британских компаний.

В пресс-службе напомнили, что инвестиционную активность Ульяновской области не раз отмечали ведущие мировые эксперты. Так, в 2012 году Всемирный Банк признал регион лучшим в пилотном рейтинге Doing Business in Russia. С 2005 года объем инвестиций в основной капитал вырос в семь раз. Объем производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции с 2012 года увеличился в полтора раза.

"Сегодня Великобритания — лидер в сфере инноваций и финансовых рынков. Занимает второе место по инновациям после США. Нам важно перенять этот опыт. Мы также развиваем инновационные отрасли. Примером является отрасль альтернативной энергетики и создание первого промышленно ветропарка в России в нашем регионе", — сказал ульяновский губернатор.

Он отметил, что региона делает ставку на привлечение инвесторов как в традиционном для области машиностроении, так и в высокотехнологичных сферах: альтернативной энергетике, "зеленых" технологиях.

"Уверен, что именно с развитием инновационных отраслей и индустрий открываются новые возможности для долгосрочного российско-британского партнёрства", — отметил Морозов.

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