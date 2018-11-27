В МВФ прокомментировали введение военного положения на Украине

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) следит за ситуацией на Украине, фонд не имеет юридических ограничений для продолжения сотрудничества с Киевом в данной ситуации, заявил постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Верховная рада в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

"Мы наблюдаем за последними событиями, включая введение военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", — говорится в его заявлении, которым располагает РИА Новости.

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Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.