Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Официальный курс евро на вторник вырос до 76,15 рубля, следует из данных Банка России.

Курс доллара увеличился на 81 копейку — до 67 рублей.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 74,46 копейки, составив 70,5834 рубля.

Позднее на Московской бирже рубль снизился и терял около процента к основным иностранным валютам. Курс евро впервые с 14 ноября превышал 76,03 рубля. Курс доллара доходил до 66,9 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,22 процента — до 59,76 доллара за баррель.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>