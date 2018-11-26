На Украине оценили риски для работы банков в случае военного положения

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Глава Нацбанка Украины Яков Смолий в понедельник заявил, что не видит рисков для работы банков в случае введения в стране военного положения, сообщает пресс-служба ведомства.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

"Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 миллиардов гривен, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", — цитирует Смолия пресс-служба ведомства. В понедельник Смолий встретился с руководителями крупнейших 40 банков страны и обсудил с ними работу банковского сектора в условиях военного положения.

В связи с этим в Национальном банке заявили, что не видят оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках.

"При необходимости банки могут пользоваться, как и раньше, стандартными инструментами поддержки ликвидности и инструментом экстренной поддержки ликвидности ELA. Также мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готовы осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких скачков курса под давлением психологических факторов. У Национального банка для этого достаточно ресурсов и инструментов. Сейчас объем международных резервов достигает 17,8 миллиардов долларов", — отметил Смолий.

Топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей.

Правление Национального банка призвало участников рынка приложить максимум усилий для обеспечения работы банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях военного положения.

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