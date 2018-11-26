В Ульяновской области собран рекордный для региона урожай подсолнечника

УЛЬЯНОВСК, 26 ноя — РИА Новости. Ульяновские аграрии собрали рекордный для региона урожай подсолнечника — почти 250 тысяч тонн, сообщает пресс-служба губернатора Ульяновской области.

"Самые высокие показатели урожайности данной культуры зафиксированы в Сурском, Карсунском, Вешкаймском и Новоспасском районах. Погода позволила нам в этом году собирать урожай в комфортных условиях. Регион обеспечил свои потребности в овощах, сахарной свекле и подсолнечном масле в полном объеме. Сейчас мы пристальное внимание уделяем состоянию озимых культур. Губернатор Сергей Морозов держит этот вопрос на личном контроле", — сказал РИА Новости заместитель председателя правительства — министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин.

Он также сообщил, что в целом зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади более 589 тысяч га, валовой сбор составил 1 253 082 тонны при средней урожайности 21,3%. Технические культуры убраны с площади 246 812 га.

Кроме того, в пресс-службе пояснили, что под урожай 2019 года посеяно 291 274 га или 110,2% от плана озимых зерновых культур, в том числе, озимой ржи — 12 898 га или 95,3%, озимой пшеницы — 277 744 га или 111,%, под озимую тритикале (гибрид ржи и пшеницы) отведено 502 га (109,1%), под озимый ячмень — 130 га. Озимый рыжик посеян на площади 5408 га (102,8%).

"Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области совместно с учеными ульяновского НИИ сельского хозяйства и муниципальными образованиями на протяжении всего осеннего периода проводится мониторинг состояния озимых культур. В настоящее время озимые зерновые культуры находятся в хорошем состоянии на площади 116 076 га", — сообщили в пресс-службе губернатора Ульяновской области.

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