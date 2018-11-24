Меркель отметила роль G20 в решении проблем мировой экономики

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает перед союранием Конфедерации ассоциаций работодателей Германии во время Дня работодателей в Берлине, Германия. 22 ноября 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает перед союранием Конфедерации ассоциаций работодателей Германии во время Дня работодателей в Берлине, Германия. 22 ноября 2018

БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Формат G20 успешно работает над решением важных вопросов мировой экономики и развития, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"С момента основания этого формата мы показали, что сообща мы лучше можем решать проблемы мировой экономики и развития", — сказала канцлер в видеообращении, традиционно размещенном в субботу на сайте правительства страны.

"Германия выиграла от международной торговли", — добавила Меркель, которая на следующей неделе примет участие в саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Саммит G20 в Буэнос-Айресе с участием мировых лидеров запланирован на 30 ноября и 1 декабря.

По словам Меркель, в темах, которые вошли в повестку германского председательства в G20 в прошлом году, наблюдается прогресс. В частности, это вопросы борьбы с пандемиями, поддержка женщин-предпринимателей и инвестиции в развитие Африки. Тема цифровизации в общественной жизни и трудовых отношениях получила развитие и в рамках аргентинского председательства, сказала Меркель.